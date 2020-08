Eventi in tempo di Covid. Niente “concerto del 1 settembre” in piazza e niente tombola

SESTO FIORENTINO – Non ci sarà il tradizionale concerto del Primo Settembre in piazza Vittorio Veneto così come il “Covid-19” ha fatto annullare altre iniziative estive previste dall’amministrazione comunale tra queste anche la tombola in piazza curata da Avis. Sarà mantenuto, come si legge in una delibera comunale, l’appuntamento “Liberi Tutti” anche per l’anno 2020, […]

SESTO FIORENTINO – Non ci sarà il tradizionale concerto del Primo Settembre in piazza Vittorio Veneto così come il “Covid-19” ha fatto annullare altre iniziative estive previste dall’amministrazione comunale tra queste anche la tombola in piazza curata da Avis. Sarà mantenuto, come si legge in una delibera comunale, l’appuntamento “Liberi Tutti” anche per l’anno 2020, seppur in forma rivisitata e ridotta “al fine di conformarsi alla normativa vigente, così da poter comunque offrire alla città la realizzazione di una serie di iniziative ed eventi di varia natura, volti ad animare prevalentemente il centro cittadino e finalizzati alla promozione delle realtà culturali, turistiche e commerciali che caratterizzano il territorio sestese”. Queste alcune novità, per ora, previste per settembre.

Liberi Tutti sarà organizzato in tre serate: il 1, 2 e 3 settembre. E sarà organizzato in modo da evitare assembramenti. Ci sarà anche la Fiera cittadina, animata da giochi, intrattenimenti ed attrazioni da luna park, in forma ridotta e contenuta, in ragione di una situazione sanitaria ancora emergenziale dal giorno 28 agosto al giorno 6 settembre compresi in piazza Lavagnini.

Saranno modificate anche le celebrazioni del 1 settembre che saranno ridotte alla “sola deposizione di corone presso il Cimitero Maggiore e alla presenza di gonfalone e amministratori alla cerimonia religiosa, concentrando autorità e cittadini, con le dovute precauzioni di natura sanitaria, direttamente in piazza De Amicis, senza realizzare il consueto incolonnamento in corteo per le strade cittadine”. Ci sarà invece una esposizione di mezzi storici della II Guerra Mondiale e della Resistenza in piazza Lavagnini nell’ambito di Liberi Tutti il 5 settembre. Il mercato settimanale di sabato 29 agosto e sabato 5 settembre, sarà spostato da piazza Lavagnini, data la contestualità con la Fiera, mentre il 1, 2, 3 settembre in piazza IV Novembre si terrà un mercatino orientale.