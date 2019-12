Ex campo sportivo della Lanciotto: le proposte di Campi a Sinistra

CAMPI BISENZIO – “Ancora una volta, parte del terreno di via Mascagni, quello che per i campigiani è da sempre il vecchio campo della Lanciotto, è stato inserito nel Piano delle alienazioni. Ancora una volta ci siamo opposti e continueremo a farlo”. Non ha dubbi Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra dopo il consiglio comunale di ieri, lunedì 23 dicembre, l’ultimo del 2019. “La nostra contrarietà parte da lontano, – spiega – dalla variante approvata nel 2012 che prevedeva il prolungamento di via Mascagni con via Vittorio Veneto e il completamento dello spazio disponibile con la realizzazione di nuove costruzioni private. La nostra proposta è sempre stata chiara: azzerare le previsioni edificatorie per quell’area, utilizzare il terreno per impianti e attrezzature sportive a disposizione della cittadinanza, prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Verdi per i fruitori del parco”. “Purtroppo le nostre osservazioni non sono state ascoltate e, dopo svariate aste andate deserte, parte del terreno è già stato venduto. Adesso l’amministrazione comunale vuole completare la vendita dell’intera area. Come gruppo consiliare Campi a Sinistra crediamo fortemente nella valorizzazione del parco attraverso l’auto recupero e la rigenerazione, con il coinvolgimento degli abitanti e le associazioni del territorio. Crediamo che la sfida possa e debba essere questa. Mettere a disposizione della città un parco più grande e più fruibile, offrire ai cittadini la possibilità di vivere uno spazio verde attrezzato per una socialità più sostenibile e green”.