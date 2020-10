Ex convento di Santa Lucia, conclusa la Conferenza dei servizi. Il 3 novembre la presentazione in streaming

LASTRA A SIGNA – Si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei servizi riguardante l’ex convento di Santa Lucia, oggetto di un intervento privato con contestuale variante al Regolamento urbanistico e finalizzato al recupero del complesso con un ampliamento della struttura esistente, per la realizzazione di una struttura alberghiera, oltre alla realizzazione di servizi annessi (sale per convegni e mostre, piscina, Spa, ristorante, eccetera). Martedì 3 novembre alle 18 si terrà una presentazione pubblica del progetto che, viste le limitazioni dovute al Covid-19, sarà possibile seguire in diretta streaming sul canale You Tube ufficiale del Comune di Lastra a Signa (http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/youtube) e soprattutto in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet (collegandosi al link https://meet.google.com/wyd-wdjw-hay?hs=122&authuser=1); quest’ultima modalità consentirà a tutti i cittadini interessati di poter partecipare attivamente e quindi di poter intervenire.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco Angela Bagni e l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Emanuele Caporaso. Poi, da mercoledì 4 novembre, l’avviso della relativa variante urbanistica sarà pubblicato sul Burt. Sarà possibile presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione, dopodiché ci sarà il passaggio in consiglio comunale. Qualche dettaglio sul progetto: l’ex convento di Santa Lucia si sviluppa attorno alla chiesa dedicata a San Michele Arcangelo e Santa Lucia di cui si hanno tracce fin dal 1389, probabilmente eretta sulle rovine del Castello di Monte Orlando distrutto nel XII sec. dall’imperatore Federigo. È poi stato oggetto di progressivi ampliamenti, in particolare nel XV e XVI secolo. Fin dal 2004 (quando fu predisposto un Piano di recupero) gli strumenti urbanistici comunali prevedono la possibilità di conversione del Convento in struttura turistico ricettiva. L’attuale progetto di recupero prevede la realizzazione di 78 camere per 150 posti letto, di una Spa con piscina, di una palestra, di un ristorante e il restauro conservativo della Chiesa; si tratta di un importante investimento per il territorio di Lastra a Signa che si doterebbe così di una struttura ricettiva con importanti ricadute sul tessuto economico.