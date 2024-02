Ex Gkn, a Torino la prima assemblea dell’azionariato popolare nord-ovest e per l’intervento pubblico

CAMPI BISENZIO – Partono le assemblee dell’azionariato popolare e per l’intervento pubblico. Primo appuntamento previsto per sabato 17 febbraio alle 14.30 presso il Csoa Gabrio, con tutta l’area del nord-ovest del paese. L’azionariato popolare – lanciato nei mesi scorsi dai lavoratori ex Gkn e che ha già raccolto dalla vendita di azioni e donazioni libere […]

CAMPI BISENZIO – Partono le assemblee dell’azionariato popolare e per l’intervento pubblico. Primo appuntamento previsto per sabato 17 febbraio alle 14.30 presso il Csoa Gabrio, con tutta l’area del nord-ovest del paese. L’azionariato popolare – lanciato nei mesi scorsi dai lavoratori ex Gkn e che ha già raccolto dalla vendita di azioni e donazioni libere oltre 600.000 euro – è parte della reindustrializzazione dal basso con il progetto della fabbrica pubblica e socialmente integrata: produzione cooperativistica, controllo sociale attraverso l’azionariato popolare, mutualismo e solidarietà con il territorio circostante. Secondo le realtà organizzatrici “oltre a essere l’unico disponibile, il piano industriale elaborato dal Collettivo di fabbrica e da solidali capovolge il preteso ricatto fra ecologia e lavoro in un’imperdibile occasione per rilanciare il lavoro proprio grazie alla riconversione ecologica della produzione. Torino non può non raccogliere questo messaggio proveniente da Campi Bisenzio che restituisce un futuro per tutti/e noi all’insegna di un polo della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili”.