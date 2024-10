Ex Gkn, azionariato popolare a un milione e trecentomila. Ma il tempo stringe: “Convocate subito i tavoli tecnici”

CAMPI BISENZIO – “Convocate subito i tavoli tecnici per la riconversione dell’ex Gkn”: è la risoluzione uscita ieri dall’assemblea dell’azionariato popolare al presidio a Campi Bisenzio, dove è intervenuta in conclusione Greta Thunberg. “Se entro il 15 novembre non ci saranno novità sostanziali, – ha spiegato la Rsu ex Gkn all’assemblea – il progetto sarà messo […]

Questi i punti della risoluzione: approvazione del progetto industriale; conferma del supporto della reindustrializzazione dal basso della ex Gkn; nomina del comitato tecnico-scientifico solidale a partecipare ai tavoli istituzionali; convocazione di un tavolo tecnico di reindustrializzazione con le istituzioni; ampliamento dell’azionariato popolare fino a 2 milioni di euro, nel caso in cui parta tale seria discussione tecnica con istituzioni e finanziatori.

“In assenza di seri passi avanti nelle condizioni finora insoddisfatte per l’avvio del piano entro il 15 di novembre – si legge nella risoluzione -, l’assemblea valuterà se confermare o meno la propria disponibilità all’azionariato. L’abbandono di questo progetto e il cadere conseguente di un esperimento sociale unico non passerà inosservato. Per questo ci impegniamo a un mese di controinformazione crescente e a un momento di mobilitazione assembleare a verifica il 17 novembre”.

(Fotografie Roberto Vicario)