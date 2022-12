Ex Gkn, Bundu e Palagi (Sinistra Progetto Comune): “Primo via libera per il patto di solidarietà tra Comune di Firenze e S.O.M.S.”

FIRENZE – “Ringraziamo la presidente della Commissione 7 e chi ha dato il suo parere favorevole all’ordine del giorno discusso questa mattina, con cui si impegna il Comune di Firenze a stipulare un Patto di Solidarietà con la Società Operaia di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.) “Insorgiamo con la Gkn”: non nascondono la loro soddisfazione i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu che poi aggiungono: “Siamo soddisfatti per l’esito e per l’impegno preso a lavorare in tempi veloci alla costruzione dei termini con cui potremo concretamente vedere Palazzo Vecchio a supporto di un percorso di protagonismo dei lavoratori. Chiederemo di votare il testo nel Salone dei Duecento già questo lunedì, per poi costruire il Patto nel confronto con tutti i gruppi consiliari. La determinazione del Collettivo di fabbrica è ciò di cui il territorio metropolitano fiorentino, e non solo, ha bisogno, ma occorre che tutto il territorio continui a essere ciò di cui questa vertenza ha bisogno: solidarietà concreta e una presa di posizione a difesa della centralità del lavoro sancita nel primo articolo della Costituzione”.