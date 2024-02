Ex Gkn e crisi aziendali in Toscana, Bugetti (Pd): “Audizione di Fabiani in commissione per fare il punto della situazione”

FIRENZE – “Ho concordato con Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, una nuova audizione in commissione per fare il punto sulla congiuntura economica che riguarda le imprese toscane e su alcune vertenze molto delicate, a partire dall’ex Gkn fino ai settori che appaiono più sofferenti in questa fase: dalla […]

FIRENZE – “Ho concordato con Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, una nuova audizione in commissione per fare il punto sulla congiuntura economica che riguarda le imprese toscane e su alcune vertenze molto delicate, a partire dall’ex Gkn fino ai settori che appaiono più sofferenti in questa fase: dalla moda all’automotive. Gli ultimi dati forniti da Irpet, in particolare sull’andamento dei distretti industriali nella nostra regione, mostrano ripercussioni serie sull’occupazione. C’è il rischio che alle “vecchie” crisi aziendali si aggiungano altri casi eclatanti in diverse zone della Toscana. Credo che il Consiglio regionale, attraverso l’attività della commissione, come abbiamo già fatto in passato, debba essere pienamente informato e coinvolto su questi temi”: a dirlo è Ilaria Bugetti (Pd), presidente della commissione sviluppo economico e lavoro del Consiglio regionale (nella foto), annunciando una seduta dedicata all’audizione di Fabiani. “La decisione di Qf di disertare il tavolo regionale – aggiunge Bugetti – mette a rischio il lavoro che la Regione sta facendo, insieme ai sindacati, sugli ammortizzatori sociali e tutte le azioni della procedura prevista dal decreto Orlando. Voglio aggiungere il mio appello all’azienda: si paghino gli stipendi e si riprenda il dialogo”.