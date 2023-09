Ex Gkn e lo spettro dei licenziamenti, la rabbia del sindaco Tagliaferri: “Situazione drammatica, il governo riconvochi il tavolo”

CAMPI BISENZIO – “La notizia che Qf si sta di fatto preparando a riaprire i licenziamenti ci preoccupa non solo come amministrazione comunale, ma anche come cittadini di Campi Bisenzio”: non nasconde la propria preoccupazione il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri. Ma non soprattutto non nasconde la propria rabbia e spiega: “Questa mattina abbiamo scritto […]

CAMPI BISENZIO – “La notizia che Qf si sta di fatto preparando a riaprire i licenziamenti ci preoccupa non solo come amministrazione comunale, ma anche come cittadini di Campi Bisenzio”: non nasconde la propria preoccupazione il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri. Ma non soprattutto non nasconde la propria rabbia e spiega: “Questa mattina abbiamo scritto al ministro del Made in Italy Adolfo Urso e al sottosegretario Fausta Bergamotto, chiedendo la riconvocazione con urgenza del tavolo nazionale di crisi per Qf Spa- ex Gkn con tutte le parti interessate. In queste ore abbiamo ribadito, fra i diversi livelli istituzionali locali, la necessità di rafforzare un confronto per trovare ed elaborare delle proposte. In questa situazione così drammatica abbiamo accolto con piacere la proposta lanciata dalla neonata Cooperativa GFF con il progetto di reindustrializzazione dal basso e nelle prossime settimane lavoreremo per capire come promuoverlo. Come amministrazione siamo tuttora convinti della necessità di rafforzare ogni progetto dentro un piano industriale più ampio che possa dare un futuro a tutto lo stabilimento e a tutti i lavoratori. Questo territorio non può permettersi un epilogo così e non può permettersi nessun rischio di speculazione immobiliare”.