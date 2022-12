Ex Gkn, Fossi (Pd): “Bene l’audizione delle parti, ora intervenga anche il governo”

CAMPI BISENZIO – “Ho presentato, insieme ad altri membri della Commissione lavoro, una risoluzione per chiedere un intervento sulla situazione della ex Gkn. Le parti in causa saranno convocate per alcune audizioni e avranno modo di esplicare quei punti su cui ancora persistono delle incomprensioni e su cui occorre invece massima chiarezza”: lo dice Emiliano Fossi, deputato […]

CAMPI BISENZIO – “Ho presentato, insieme ad altri membri della Commissione lavoro, una risoluzione per chiedere un intervento sulla situazione della ex Gkn. Le parti in causa saranno convocate per alcune audizioni e avranno modo di esplicare quei punti su cui ancora persistono delle incomprensioni e su cui occorre invece massima chiarezza”: lo dice Emiliano Fossi, deputato Pd e membro della Commissione lavoro. “A distanza di oltre un anno dall’inizio di questa vicenda, rimangono ancora estreme incertezze per i lavoratori. Chiediamo quindi che anche il governo scenda in campo, diventando parte attiva e trovando gli strumenti per dare sostegno e protezione sociale alle persone che sono state licenziate. E a cui ancora una volta va la nostra solidarietà. Occorre tracciare una nuova strada per il futuro di decine di famiglie ancora in sospeso e lavorare per la riconversione dell’attività produttiva. Il governo deve assumere un ruolo in questa vicenda che ha rappresentato una grave ferita per un intero territorio ed è diventata un pericoloso precedente in tutto il Paese”.