Ex Gkn, Fossi (Pd): “Borgomeo tolga dal tavolo la procedura di liquidazione”

CAMPI BISENZIO – “Finché il patron di Qf, Francesco Borgomeo, non toglierà la procedura di liquidazione non si potrà portare avanti il piano di reindustrializzazione del sito produttivo”. A dirlo è il deputato del Pd Emiliano Fossi che, in Commissione lavoro della Camera, ha assistito all’audizione delle Rsu dello stabilimento di Campi Bisenzio. “I lavoratori delle Rsu […]

CAMPI BISENZIO – “Finché il patron di Qf, Francesco Borgomeo, non toglierà la procedura di liquidazione non si potrà portare avanti il piano di reindustrializzazione del sito produttivo”. A dirlo è il deputato del Pd Emiliano Fossi che, in Commissione lavoro della Camera, ha assistito all’audizione delle Rsu dello stabilimento di Campi Bisenzio. “I lavoratori delle Rsu dell’ex Gkn hanno presentato una ricostruzione sintetica ma puntuale della situazione dello stabilimento di Campi Bisenzio dal luglio di due anni fa fino a oggi, – spiega Fossi – insistendo sull’importanza del ruolo delle istituzioni, in modo particolare del Ministero per lo sviluppo economico. I lavoratori hanno confermato che è stata concessa una cassa integrazione retroattiva fino a ottobre. Da parte mia ho ribadito come sia da sfatare la “leggenda” che vorrebbe lo stabilimento occupato dai lavoratori. Ho spiegato che è in atto un’assemblea permanente, ma che il sito è accessibile perché ci sono 32 lavoratori che, a rotazione, svolgono funzioni di manutenzione e di controllo”.