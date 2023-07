Ex Gkn, Fossi (Pd): “Dal Governo nessuna iniziativa per rilanciare lo stabilimento”

CAMPI BISENZIO – “Il Governo ha ammesso di non avere fatto praticamente niente in questi 10 mesi per risolvere la vertenza dello stabilimento ex Gkn. Nessuna novità sugli stipendi arretrati non ancora versati, nessuna garanzia di reintegro dei lavoratori, nessuna informazione diretta sulle proposte di reindustrializzazione e nemmeno nessuna data ipotetica sulla convocazione del tavolo […]

CAMPI BISENZIO – “Il Governo ha ammesso di non avere fatto praticamente niente in questi 10 mesi per risolvere la vertenza dello stabilimento ex Gkn. Nessuna novità sugli stipendi arretrati non ancora versati, nessuna garanzia di reintegro dei lavoratori, nessuna informazione diretta sulle proposte di reindustrializzazione e nemmeno nessuna data ipotetica sulla convocazione del tavolo interministeriale”: lo dice Emiliano Fossi, parlamentare e segretario regionale Pd, sulla discussione alla sua interrogazione di ieri, 19 luglio, a Montecitorio. ”Dalla risposta del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon – ha aggiunto – è soltanto emerso che ogni iniziativa utile per rilanciare il sito produttivo passa dalla Regione Toscana, mentre il Governo assiste passivamente in attesa di nuovi investitori. Questa destra ha problemi seri con la salvaguardia del lavoro, delle retribuzioni dignitose, dei diritti dei dipendenti e della buona occupazione”.