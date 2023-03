Ex Gkn, Fossi (Pd): “Sbagliata l’assenza di Borgomeo all’audizione odierna”

CAMPI BISENZIO – “Francesco Borgomeo ha sbagliato a non presentarsi in audizione oggi. La situazione per gli oltre 200 lavoratori della ex Gkn è sempre più drammatica: da 5 mesi non ricevono lo stipendio perché lui ha messo in liquidazione la società Qf. Non si può evitare il confronto”. A dirlo è il deputato del Pd […]

CAMPI BISENZIO – “Francesco Borgomeo ha sbagliato a non presentarsi in audizione oggi. La situazione per gli oltre 200 lavoratori della ex Gkn è sempre più drammatica: da 5 mesi non ricevono lo stipendio perché lui ha messo in liquidazione la società Qf. Non si può evitare il confronto”. A dirlo è il deputato del Pd Emiliano Fossi, membro della Commissione lavoro, dopo la mancata audizione di Francesco Borgomeo di oggi. “Borgomeo – dice Fossi – dovrebbe iniziare a togliere dal tavolo la procedura di liquidazione. Il Ministero del lavoro sembra abbia intenzione di riconoscere la cassa integrazione, ma al momento non si sa se per 12 mesi o meno. Quella della ex Gkn è a oggi senza soluzione e ciò è inaccettabile. Ed è una “novella” quella per cui la fabbrica di Campi Bisenzio è occupata: è uno stabilimento dove c’è un’assemblea permanente ma è assolutamente accessibile, e ci sono oltre 30 lavoratori che ne garantiscono la manutenzione”. “Al di là di tutto – conclude Fossi – resta senza risposta la domanda: come si vuole reindustrializzare il sito? Bisogna dare seguito alle manifestazioni di interesse dopo lo scouting effettuato dalla Regione”.