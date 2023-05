Ex Gkn, gli operai chiamano a raccolta la comunità campigiana. E anche i candidati a sindaco: “Ascoltate le nostre proposte”

CAMPI BISENZIO – Sette mesi senza stipendio. E una serata che ufficializzerà la conclusione del Crowfunding e quello che vuole essere il progetto di ripartenza della ex Gkn. La serata è quella di domani, lunedì 8 maggio, alla quale parteciperà anche Dario Cecchini (nella locandina che pubblichiamo trovate tutte le informazioni necessarie), un appuntamento che nasce, come spiegato dal Collettivo di fabbrica, anche per invitare a partecipare i candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Campi Bisenzio. “Con alcuni di loro – spiegano – ne avevamo parlato, ma poi non se n’è fatto di nulla. Ecco, quella di domani sera può essere davvero l’occasione giusta per incontrarsi, ascoltare le nostre proposte e, perché no, concrontarci”.

“L’8 maggio – scrivono in un post su Facebook – saranno 7 mesi senza stipendio. Abbiamo dato spallate all’assedio in tutti i modi possibili e ancora non possiamo dire di avere vinto. Il progetto di ripartenza della ex Gkn, intanto, però ha completato una prima fase: ci eravamo posti l’obiettivo di raccogliere 75.000 euro in tre mesi, poi in 47 giorni, infine di raddoppiare l’obiettivo. E poi lunedì sera ci troviamo a raccolta, come ogni comunità che si vuole bene e si prende cura di sè”.

“Spiegheremo il progetto di ripartenza della Gkn a chi ci vuole essere, a chi vorrà investire o partecipare. E, se lo ritengono opportuno, lo spiegheremo e raccoglieremo domande o obiezioni anche dei candidati sindaci di Campi Bisenzio. Non c’è nulla da festeggiare, purtroppo. C’è solo da stringersi forte. E stare insieme”. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi al form https://forms.gle/c8bMScpXo3xmDRXU9