Ex Gkn, la preoccupazione della Diocesi. Don Momigli: “Serve maggiore responsabilità, ognuno faccia la sua parte”

FIRENZE – La Diocesi di Firenze, in merito alla vicenda della ex Gkn, non nasconde “la propria preoccupazione. E lo fa per voce di don Giovanni Momigli, direttore dell’Ufficio diocesano Problemi sociali e Lavoro: “Senza entrare nel merito dei contenuti e dei processi tecnici che riguardano la trasformazione e il rilancio produttivo ed economico della ex Gkn ora Qf, – spiega – la Diocesi, che fin dal primo momento ha seguito con attenzione la vicenda, esprime preoccupazione per il deteriorarsi delle relazioni industriali e invita tutte le parti in causa a un supplemento di riflessione e di attiva responsabilità, ciascuna nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, comprese le istituzioni, dal governo alle amministrazioni locali. A tutti i livelli di responsabilità è necessario tenere presente che sono coinvolte persone, famiglie e un intero territorio e che la salvaguardia di posti di lavoro in una riorganizzazione veramente innovativa non ha solo bisogno di tecnologia ma anche di nuovi paradigmi, nuove e diverse modalità di pensare e di pensarsi, di incontrarsi e di agire”.