Ex Gkn, la Regione “apprezza il documento presentato”. E scrive a Roma per chiedere la convocazione del tavolo nazionale

FIRENZE – “Ieri si è posto un altro tassello nel puzzle per la reindustrializzazione della ex Gkn, nel percorso di scouting intrapreso dalla Regione a fianco di sindacati, del Collettivo di fabbrica e delle altre istituzioni locali”: lo dice, in una nota, la Regione Toscana. “Il Collettivo di fabbrica – continua il comunicato – ha dato vita alla cooperativa Gff, partecipata dal comitato Soms insorgiamo (Società operaia di mutuo soccorso), che ha presentato in Regione l’intesa per un possibile progetto di reindustrializzaizone”. Nel pomeriggio di ieri, infatti, al tavolo in Palazzo Strozzi Sacrati con Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, la cooperativa ha presentato il “progetto di intesa non vincolante” con una serie di soggetti economici e sociali, non solo toscani, che si dichiarano disponibili a sostenere, previo avveramento di una serie di condizioni e requisiti, il progetto di reindustrializzazione dal basso proposto dalla cooperativa. Nel frattempo la Regione ha scritto al ministro del Made in Italy Adolfo Urso e al sottosegretario Fausta Bergamotto, chiedendo la riconvocazione con urgenza del tavolo nazionale di crisi per Qf Spa ex Gkn con tutte le parti interessate. Recentemente, inoltre, la giunta regionale ha deliberato nuove misure rivolte ai lavoratori coinvolti in crisi aziendali che verranno illustrate al tavolo interistituzionale del 21 settembre.