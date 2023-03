Ex Gkn, la Rsu ribatte colpo su colpo: “L’ultimo tavolo? L’ennesima giornata surreale, l’ennesimo rinvio…”

CAMPI BISENZIO – “Complimenti a Borgomeo: di rinvio a rinvio, è riuscito a fare passare 6 mesi senza pagare. Il problema è chi glielo permette”. La Rsu ex Gkn commenta così il tavolo ministeriale di oltre dieci ore che si è concluso ieri con l’ennesimo rinvio. “Ancora un nulla di fatto, – spiegano – a partire da quella che non dovrebbe essere una richiesta ma un fatto acquisito: QF deve pagare gli stipendi. Non come pre-requisito per avviare una trattativa, ma perché lo prevede la legge per chiunque abbia un contratto di lavoro, che l’impresa sia in liquidazione o meno, che sia stata concessa o no la cassa integrazione. Così è stato per Melrose, che infatti ha pagato gli stipendi pur essendo in liquidazione, così deve essere per QF e per chiunque altro”.

La Rsu, poi, “mette in fila gli eventi”: “La gestione Borgomeo, con la corresponsabilità di tutti coloro che potevano impedirlo, ha bruciato 90 posti di lavoro in un anno. La verità è che noi siamo tutti licenziati di fatto. Anzi, peggio, siamo ostaggi di un assedio violento fatto di non pagamento degli stipendi, dell’azzeramento dei diritti contrattuali e praticamente della disdetta di 60 anni di diritti tramandati dalla Fiat di Novoli a Gkn, oltre a una continua tortura psicologica fatta di rinvii senza senso. Dal 20 dicembre, giorno della presentazione dei nostri piani industriali, Borgomeo è riuscito a tirare a campare o meglio a farci morire fino a marzo. Chi sta ai tavoli evidentemente non ha limite alla pazienza ma ha pazienza a ogni limite. E così, di incontro in incontro, di nulla in nulla, si fa esattamente il gioco dei licenziamenti”.

“Il tavolo si è aperto con il riferimento a una nota inviata da QF la sera prima, nella quale si sarebbero lette ipotetiche aperture, e con la richiesta congiunta di istituzioni e sindacati di procedere al pagamento immediato di tutte le spettanze e al ritiro della liquidazione. Il problema però è che a quel tavolo non c’era Francesco Borgomeo. Né il liquidatore Salvatore Sarcone ha ancora detto nulla sulla reale situazione societaria. C’era stata una discussione con l’impresa prima dell’inizio del tavolo vero e proprio, ma poi, quando si è arrivati a prendere decisioni, risultavano irreperibili. E la riunione si è aggiornata a tarda sera, rimandando alla prossima settimana”.

“L’arte di Francesco Borgomeo di di omettere la sostanza è notevole – commenta la Rsu ex Gkn – ma tale arte non sarebbe nulla se non incontrasse la complicità dei tavoli istituzionali. Borgomeo manda una e-mail a mezzanotte e l’intero tavolo – in sua assenza e con sua irreperibilità – discute di una non proposta, che non contiene nessuna reale novità per 10 ore. Come Melrose, Borgomeo vuole evidentemente licenziarci tutti e lo stabilimento vuoto. E come allora, Firenze saprà dimostrare di essere orgoglio solidale. Ora è il tempo della mobilitazione definitiva per liberare Gkn”. “Il 9 luglio 2021 un’intera comunità ha reagito ai licenziamenti in tronco, – conclude la Rsu – ora chiamiamo tutti a mobilitarsi contro i licenziamenti di fatto. Oggi siamo presenti in diverse piazze per lo sciopero per il clima, domani saremo alla manifestazione nazionale antifascista a Firenze e altre mobilitazioni ci saranno nei prossimi giorni. Tenetevi liberi per marzo”.