Ex Gkn, le Rsu illustrano i progetti. Regione: “Avanti con lo scouting, confronto sugli ammortizzatori”

FIRENZE – Il Comitato di proposta e di verifica, l’organismo che raccoglie tutte le parti nella vertenza ex Gkn, si è riunito questa mattina nella sede del Comune di Campi Bisenzio. L’incontro, come spiega il consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Regione, Eugenio Giani, Valerio Fabiani, ha permesso di fare il punto sulla situazione dell’azienda “i cui operai sono a tuttora senza stipendio”. Secondo il consigliere “il cambio di scenario che si è registrato oggi permette comunque un passo avanti verso la riapertura di un confronto sugli ammortizzatori sociali”. Mancando l’azienda, si è deciso di riconvocare il Comitato per favorire la presenza di tutti. Alla riunione le Rsu aziendali hanno presentato alcune loro proposte per la reindustrializzazione del sito. Nel frattempo, “la Regione sta portando avanti la propria attività di scouting pubblico e ci sono già contatti avviati con alcune aziende che potrebbero essere interessate. Il passo successivo sarà la verifica tecnica sui progetti illustrati. Come si vede – conclude Fabiani – si tratta di un lavoro a più mani, che di fatto determina un nuovo scenario: quello che ci fa sperare in un confronto sugli ammortizzatori”.