Ex Gkn, lunedì 20 incontro all’interno dello stabilimento fra Rsu, sindacati e Regione Toscana

CAMPI BISENZIO – Dire che lunedì 20 febbraio potrebbe essere il giorno della svolta ci sembra perfino ingeneroso. Alla luce soprattutto dei tanti “giorni della svolta” che potevano essere e non sono stati fino a oggi. Quel che è certo è che lunedì 20 febbraio sarà il giorno del faccia a faccia, all’interno dello stabilimento, fra sindacati, Rsu ex Gkn e Unità di crisi della Regione Toscana. “Un incontro – si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindacato a firma di Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom Cgil Nazionale, e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia – richiesto dalle Rsu e dalla Fiom. Siamo a un passaggio delicato della vertenza Qf-ex Gkn dalla quale si può uscire commissariando l’azienda, garantendo la continuità di reddito dei lavoratori e imprimendo velocità alle attività di verifica dei progetti presentati nel comitato di proposta e verifica e alle manifestazioni di interesse arrivate alla Regione Toscana per avviare una reale reindustrializzazione dello stabilimento. Lo svolgimento dell’incontro all’interno dello stabilimento dimostra, ancora una volta, che non esiste nessuna occupazione e nessuna situazione di illegalità messa in campo dai lavoratori”.