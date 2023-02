Ex Gkn, Marinelli e Angelini (Fiom): “L’azienda riporta le lancette indietro di un anno…”

CAMPI BISENZIO – “Ex Gkn, l’azienda riporta le lancette indietro di un anno, il ministro Urso intervenga commissariando l’azienda”: Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale, e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia, commentano così quanto successo oggi pomeriggio. “Per la prima volta dopo mesi di tavoli senza un reale confronto, investimenti e investitori mai concretizzati, blocco degli stipendi da cinque mesi, – aggiungono – Qf fa quello che ha annunciato qualche giorno fa. La messa in liquidazione volontaria è in continuità con la gestione perpetrata fino a oggi. Si mette in mano l’azienda a un liquidatore in un percorso non condiviso con i lavoratori, le Rsu e le organizzazioni sindacali e tanto meno con le istituzioni. Chiediamo al ministro Urso di intervenire e commissariare l’azienda, è l’unico modo per portare avanti una reindustrializzazione che dia garanzie reali e ai lavoratori a partire dalla continuità occupazionale e di reddito”.