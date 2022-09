Ex Gkn, Merlotti (Pd): “Serve un piano industriale vero. Il tempo delle promesse è scaduto”

FIRENZE – “La sospensione e il rinvio a lunedì, avvenuto ieri al Mise, della presentazione del piano industriale per il rilancio dell’azienda di Campi Bisenzio provoca non poca preoccupazione per il futuro dei lavoratori coinvolti e per la produttività del sito. Da quanto accaduto negli ultimi incontri al Mise tra azienda, sindacati e istituzioni emerge […]

FIRENZE – “La sospensione e il rinvio a lunedì, avvenuto ieri al Mise, della presentazione del piano industriale per il rilancio dell’azienda di Campi Bisenzio provoca non poca preoccupazione per il futuro dei lavoratori coinvolti e per la produttività del sito. Da quanto accaduto negli ultimi incontri al Mise tra azienda, sindacati e istituzioni emerge una situazione di stallo dovuta al fatto che il progetto di reindustrializzazione sarebbe solo a carico di QF, senza l’intervento di altri soggetti investitori che hanno costituito il consorzio Iris Lab, come invece era stato previsto”: non usa certo mezze parole il consigliere regionale Pd, Fausto Merlotti, nel commentare la giornata di ieri.

“Davanti a questo contesto – aggiunge Merlotti – aspettavamo che durante l’incontro di ieri da parte di Qf venisse presentato un piano industriale vero, corredato di numeri, dati, proposte esecutive per il rilancio della fabbrica. Il fatto che a fronte di tutti questi mesi di interlocuzione trascorsi istituzioni, sindacati e lavoratori non sappiano ancora niente, è un fatto inaccettabile. La prossima settimana tornerò in azienda dalle lavoratrici e dai lavoratori, così come ho fatto fin dall’inizio di questa grave vicenda che ha ferito l’intero territorio. Qf non ha neanche fornito elementi, peraltro essenziali, per poter ricorrere agli ammortizzatori sociali. Per garantire un futuro alle lavoratrici e ai lavoratori servono atti concreti, proposte chiare e certe che consentano di intraprendere la strada della riconversione del sito ex Gkn. Il tempo delle promesse è scaduto”.