Ex Gkn, Merlotti (Pd):”Non si giochi sulla pelle dei lavoratori, domani al loro fianco davanti ai cancelli”

CAMPI BISENZIO – In attesa della giornata di domani, che si preannuncia quanto mai incerta, il consigliere regionale del Pd, Fausto Merlotti, “si inserisce nel dibattito” sulla ex Gkn: “Non è più accettabile questo tira e molla, non si giochi sulla pelle dei lavori della ex Gkn pensando a un inizio di smobilitazione del sito senza aver prima chiarito quale futuro attende l’azienda. C’è in gioco il rispetto di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie, delle istituzioni e dei sindacati, da oltre un anno mobilitati per salvaguardare il futuro dello stabilimento e di un intero territorio. Per questo domattina, come la mattina di quel 9 luglio sarò davanti ai cancelli dello stabilimento al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie”.