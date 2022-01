Ex Gkn, Nardella: “Dal voto dei lavoratori un risultato straordinario che ci permette di aprire una nuova fase”

FIRENZE – Per il sindaco metropolitano Dario Nardella “senza il gioco di squadra delle Istituzioni con i sindacati e dipendenti non saremmo arrivati fin qui. Ora cassa integrazione e percorso di reindustrializzazione”. Nardella giudica così l’esito del “voto” dei lavoratori della ex Gkn: “E’ un risultato straordinario il voto a larghissima maggioranza sull’accordo per la […]

FIRENZE – Per il sindaco metropolitano Dario Nardella “senza il gioco di squadra delle Istituzioni con i sindacati e dipendenti non saremmo arrivati fin qui. Ora cassa integrazione e percorso di reindustrializzazione”. Nardella giudica così l’esito del “voto” dei lavoratori della ex Gkn: “E’ un risultato straordinario il voto a larghissima maggioranza sull’accordo per la reindustrializzazione della fabbrica ex Gkn, ora Qf Spa, che, in continuità occupazionale, chiude un lungo e difficile percorso e ci permette di aprire una nuova fase”. Nardella ringrazia i lavoratori “per la tenacia con la quale hanno difeso la fabbrica. Ringrazio il sindaco di Campi Emiliano Fossi e la Regione Toscana, ora mi auguro che il ministro Orlando, con il quale ho parlato ieri, possa aiutarci a ottenere rapidamente le risorse per la cassa integrazione ordinaria, che è la condizione necessaria per avviare poi il percorso di reindustrializzazione. Siamo al fianco della nuova proprietà, al dottor Borgomeo, perché tutto possa procedere rapidamente e si possa dare al sito produttivo di Campi una nuova vita nell’interesse dei lavoratori, del nostro territorio e dell’economia e dell’industria italiana”.