Ex Gkn, Qf annuncia l’avvio dell’attività di “smobilizzo materiali”. Protesta la Fiom: “Quali prospettive per il futuro?”

FIRENZE – La firma al comunicato arrivato in redazione è quella della Fiom/Cgil Nazionale e della Fiom/Cgil Firenze. Un comunicato di poche righe ma estremamente critico nei confronti di Qf. L’organizzazione sindacale, infatti, ha voluto ribadire la propria linea di pensiero “in merito alla e-mail aziendale pervenuta alla Rsu nel pomeriggio di oggi, 4 novembre, in cui viene comunicato che nessun annuncio è stato fatto dalla Qf al Comitato di vigilanza e proposta svolto lo scorso 2 novembre, tanto che non è stato tema di confronto tra le parti, comprese quelle istituzionali, del tavolo di confronto che si svolto nella giornata di ieri 3 novembre presso il Mise”. “Si ribadisce – conclude il comunicato – che la disponibilità a confrontarsi, sui tempi e modi per lo “smobilizzo dei materiali” a vario titolo, è sempre stata posta a fronte della condivisione di un piano industriale solido e concreto che anche ieri non è stato presentato alle parti e ai Ministeri competenti, alla Regione e a Invitalia. Riteniamo quella dell’azienda l’ennesima azione che tende a non affrontare i reali problemi della vertenza, nel tentativo di creare ulteriori tensioni nei confronti di tutti i soggetti impegnati a trovare una soluzione per il rilancio industriale del sito e dei lavoratori che sono in una condizione di forte preoccupazione poiché, da ormai oltre 12 mesi, non vedono prospettive per il loro futuro lavorativo”.