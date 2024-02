Ex Gkn, Qf diserta il tavolo in Regione. Fabiani: “Paghi gli stipendi a 180 lavoratori”

FIRENZE – Questa mattina, in Regione, al tavolo coordinato da Valerio Fabiani sulla vertenza ex Gkn ora Qf, è emersa “l’urgenza massima di provvedere al sostentamento di 180 famiglie”. Come spiegato dal consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, la data di oggi, tra l’altro suggerita da Qf, cade alla vigilia dello scadere […]

FIRENZE – Questa mattina, in Regione, al tavolo coordinato da Valerio Fabiani sulla vertenza ex Gkn ora Qf, è emersa “l’urgenza massima di provvedere al sostentamento di 180 famiglie”. Come spiegato dal consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, la data di oggi, tra l’altro suggerita da Qf, cade alla vigilia dello scadere del termine (8 febbraio) per il pagamento degli stipendi di gennaio 2024, primo mese scoperto dopo la cessazione della cassa integrazione il 31 dicembre 2023 per decine di lavoratori.

In Palazzo Strozzi Sacrati erano presenti Regione, Città metropolitana, Comune di Firenze e Comune di Campi, le organizzazioni sindacali e le Rsu, in rappresentanza di 180 famiglie che da domani potrebbero non avere più il sostentamento. Qf non si è presentata. “Un comportamento gravissimo, – commenta Fabiani – ci aspettiamo che, non avendo potuto parlare di ammortizzatori sociali, domani si proceda senz’altro al pagamento degli stipendi e che il prossimo 13 febbraio, anche questa una data proprosta da Qf, si possa avviare la discussione sui contenuti del Piano sociale, indicati per legge, che è anche il presupposto per agganciare gli ammortizzatori sociali”.