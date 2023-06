Ex Gkn-Qf, Fiom: “Sbloccare il pagamento della Cassa integrazione”

CAMPI BISENZIO – “A un mese dall’approvazione della cassa integrazione in deroga, i lavoratori di Qf non hanno ancora riscosso un centesimo. Da una nostra verifica fatta presso gli uffici competenti risulta che l’azienda avrebbe inviato a fine maggio i flussi per il pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre ma a oggi non […]

CAMPI BISENZIO – “A un mese dall’approvazione della cassa integrazione in deroga, i lavoratori di Qf non hanno ancora riscosso un centesimo. Da una nostra verifica fatta presso gli uffici competenti risulta che l’azienda avrebbe inviato a fine maggio i flussi per il pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre ma a oggi non c’è alcun accredito sui conti dei lavoratori”: a dirlo, in una nota congiunta, Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale, Prato e Pistoia, e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia, che poi aggiungono: “È emerso un problema di natura burocratica in capo all’Inps che necessita di un codice informatico per inserire il pagamento, senza il quale la cassa integrazione resta bloccata. Su nostra sollecitazione i Ministeri competenti sono intervenuti per risolvere tale procedura, pertanto le spettanze dovrebbero essere in pagamento la prossima settimana. Dare una risposta al forte disagio economico e sociale dei lavoratori che non riscuotono da 8 mesi è una priorità. Ulteriori ritardi sono per noi inammissibili”.