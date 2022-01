Ex Gkn, si va verso un’ipotesi di accordo di dieci settimane di Cassa integrazione ordinaria

CAMPI BISENZIO – Nella giornata di ieri, martedì 25 gennaio, è stata firmata una ipotesi di accordo di Cassa integrazione ordinaria di 10 settimane tra Qf, Rsu e organizzazioni sindacali della ex Gkn. Accordo, questo, che è collegato ad altri che sono ancora in discussione. “La trattativa – spiegano dalla Rsu ex Gkn/QF – è ancora in svolgimento e ogni ipotesi di accordo è vincolata alla discussione nella assemblea dei lavoratori e al voto. Così è, così è sempre stato in Gkn, così sempre sarà. Assemblea che si svolgerà non appena avremo chiaro l’intero corpo degli accordi raggiunti, in maniera tale da avere un quadro complessivo. Oggi, invece, ci troviamo di fronte ancora una volta a dover commentare particolari non ancora discussi in assemblea e ratificati dai lavoratori, notizie che rischiano di alimentare un meccanismo perverso in cui si ha la sensazione di trovarsi di fronte a uno spot e non a una seria volontà di definire un percorso industriale”.