Ex Gkn, Tagliaferri: “Le politiche per l’occupazione vanno discusse insieme ai lavoratori”

CAMPI BISENZIO – “Le politiche di sviluppo industriale e occupazionale vanno condivise con i lavoratori e non imposte ai lavoratori. Ne siamo profondamente convinti ed è per questo che ribadiamo la nostra disponibilità ad effettuare un dibattito pubblico sul futuro della ex Gkn e della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Insorgiamo”, direttamente in fabbrica, come chiesto dal collettivo qualche giorno fa”: a parlare così è Andrea Tagliaferri, candidato sindaco sostenuto da una coalizione composta da SI Campi a Sinistra, Movimento 5 Stelle, lista Fare Città e lista Sì Parco No Aeroporto.

“In quell’occasione – aggiunge Tagliaferri – presenteremo nel dettaglio la nostra proposta di istituire un assessorato della buona occupazione presso il Comune di Campi, ma soprattutto siamo pronti a sostenere in tutte le sedi istituzionali le proposte che arriveranno dal Collettivo a proposito del piano industriale elaborato insieme ai ricercatori e agli attivisti. A differenza del ministero dello Sviluppo economico che ad oggi sembra non avere alcuna strategia industriale per il futuro dell’area di Campi, noi per i lavoratori della fabbrica ci siamo sempre stati e sempre ci saremo. Mi auguro che anche gli altri candidati accolgano questo invito: discutere di politiche per l’occupazione assieme ai lavoratori è fondamentale per disegnare un futuro sostenibile per Campi”.