Ex Gkn, Tagliaferri: “Teatrino indecente di qualche candidato che usa questa crisi per un po’ di visibilità”

CAMPI BISENZIO – “La Gkn non deve diventare terreno di scontro e speculazione politica. La battaglia degli operai è un patrimonio comune del nostro territorio e bisogna portare rispetto, evitando teatrini indecenti”. Lo dice Andrea Tagliaferri, candidato sindaco alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimo (nella foto con Federica Petti, capolista della lista SI Campi a Sinistra), in merito alla polemica politica scoppiata in seguito all’appello del candidato sindaco Pd, Leonardo Fabbri. “Lo sviluppo di una città – aggiunge Tagliaferri – dipende dalla capacità di dotarsi di strumenti urbanistici adeguati, in grado di attirare investimenti di qualità sul territorio. Purtroppo, le recenti amministrazioni di Campi Bisenzio in nove anni non sono state in grado di approvare definitivamente il Piano operativo, indispensabile per dare sostanza al Piano strutturale, unica vera garanzia contro le operazioni speculative. Il resto sono boutade per guadagnare scampoli di visibilità mediatica”.