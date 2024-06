Ex hotel Albatros: trovata una decina di occupanti

CALENZANO – Sono stati effettuati ieri mattina 6 giugno, dei controlli presso l’ex Hotel Albatros in via di Prato. L’attività è stata svolta dai Carabinieri della stazione di Calenzano e della Compagnia intervento operativo, con il supporto della Polizia municipale. Durante i controlli è emerso che lo stabile era occupato da una decina di persone, che sono state identificate. L’immobile […]

CALENZANO – Sono stati effettuati ieri mattina 6 giugno, dei controlli presso l’ex Hotel Albatros in via di Prato. L’attività è stata svolta dai Carabinieri della stazione di Calenzano e della Compagnia intervento operativo, con il supporto della Polizia municipale. Durante i controlli è emerso che lo stabile era occupato da una decina di persone, che sono state identificate. L’immobile è stato sgomberato e il curatore della procedura di fallimento della società proprietaria ha provveduto a mettere in sicurezza e chiudere gli accessi all’immobile. La curatela ha inoltre affidato l’incarico per prosciugare l’acqua dal seminterrato, anche per consentire la pulizia dell’area dai rifiuti, come chiesto dal Comune.

L’Amministrazione comunale ringrazia i Carabinieri e la Polizia municipale per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’intervento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e polizia locale. Inoltre l’Ente ringrazia la curatela per la tempestività con cui ha disposto l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli accessi, finalizzati ad evitare ulteriori intrusioni.