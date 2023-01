Fabio e Andrea accompagnano la signora Giuseppina a fare la spesa: “TuscanyMotors”, è iniziato il trasporto solidale

CALENZANO – E’ iniziato ufficialmente il trasporto solidale a cura dell’associazione “TuscanyMotors”. Prima a usufruire di questo simpatico e utile servizio è stata la signora Giuseppina, pensionata, che ha conosciuto l’associazione da una sua amica tramite il passaparola. Alla chiamata di Giuseppina i soci Fabio Lo Jacono e Andrea Pollastri hanno prontamente risposto organizzando l’accompagnamento in tempi brevissimi. Giunta al Conad di via Don Minzoni a Calenzano, Giuseppina è stata accolta dagli impiegati del supermercato, incuriositi dalla vettura e dalla novità di questa iniziativa. “E’ stata davvero una gran sorpresa – ha detto Giuseppina – scoprire di poter andare a fare la spesa in una Fiat 126, la mia prima vettura da giovane. Un salto indietro nel tempo quando andavo con le amiche a ballare”.

Il trasporto solidale che la “TuscanyMotors” mette a disposizione prevede infatti l’accompagnamento dal domicilio al luogo indicato, l’attesa durante l’attività e il ritorno a domicilio. Non solo, l’associazione è a disposizione anche per altri servizi come accompagnamento per visite mediche o commissioni personali. Un servizio esclusivo che si pone l’obiettivo di andare oltre i trasporti tradizionali rendendo tangibile l’idea di aiutare chi ha necessità di mobilità in sicurezza e compagnia. Caratteristica che contraddistingue il progetto è l’unione della passione per i motori a un fine socialmente utile sul territorio fiorentino e zone limitrofe.