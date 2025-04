Fabio Franchi confermato segretario generale Cisl Firenze-Prato

CAMPI BISENZIO – Fabio Franchi è stato confermato segretario generale della Cisl Firenze-Prato. Confermata nella Segreteria territoriale anche Erika Caparrini, mentre nuovo eletto è Claudio Gaudio, che arriva dalla Cisl Scuola. E’ l’esito del quarto congresso dell’Unione territoriale Cisl delle due province, svoltosi ieri e oggi a Spazio Reale. “Da questo congresso – dice Franchi – esce una Cisl ancora più determinata e consapevole di possedere le capacità e la forza necessarie per costruire nelle nostre comunità un nuovo impegno per il bene comune, per un lavoro sicuro e dignitoso, per distribuire in modo più equo la ricchezza. Durante i lavori abbiamo ribadito, anche alle sindache di Firenze e Prato e ai rappresentanti delle parti sociali che sono intervenuti, l’assoluta necessità di continuare a lavorare per portare a compimento le infrastrutture, necessarie alla vita dei cittadini e a promuovere lo sviluppo, e per garantire in pieno accesso alla casa nei nostri territori, come condizione delle realizzazione delle dignità delle persone”. “Attendiamo nelle prossime settimane l’approvazione definitiva della legge sulla partecipazione che la Cisl ha promosso e su cui auspichiamo una convergenza di tutto il Parlamento: spetterà poi a noi indicare e mettere in pratica la via partecipativa che dovrà coinvolgere il più alto numero di imprese anche sul nostro territorio”. I lavori del mattino avevano visto proseguire il dibattito congressuale con gli interventi dei delegati mentre in chiusura dei lavori era intervenuta la segretaria generale della Cisl Toscana, Silvia Russo. Ieri al Congresso aveva partecipato anche la segretaria della Cisl nazionale Daniela Fumarola.