Fabrizio e Giovanna sposi al Castello e cena al ristorante gestito da cinesi

CALENZANO – Cena di nozze in un ristorante gestito da cinesi. Niente di strano, ma in tempo di “virus” e di intolleranza (e non parliamo di quella alimentare), è una notizia che… fa notizia. Così il calenzanese Fabrizio Belli e Giovanna Patellaro hanno deciso che la loro cena di nozze sarà al ristorante giapponese Xu Garden Restaurant gestito da personale cinese. “Nella situazione attuale – spiega Belli – e con la psicosi emersa con il Coronavirus e la discriminazione contro il popolo cinese abbiamo sceltto, io e la mia compagna, un ristorante controtendenza”. Un modo per dire di “no” alle paure. Il matrimonio avrà anche un’altra ciliegina sulla torta (in caso di nozze l’immagine è azzeccata): a celebrare il matrimonio sarà l’ex sindaco Alessio Biagioli, il 29 febbraio al Castello di Calenzano. A Fabrizio e Giovanna gli auguri dalla redazione di Piananotizie. E.A.