Falchi 2021, oltre seicento i partecipanti ai tavoli del programma

SESTO FIORENTINO – Oltre 600 partecipanti ai sette tavoli tematici per il programma 2021-2016 del sindaco Lorenzo Falchi che si sono conclusi ieri sera 4 febbraio. Cittadini, rappresentanti di associazioni, imprese, categorie e i partiti della coalizione si sono confrontati sulle sette “città” di domani: la città solidale, la città del futuro, la città del lavoro, la città della scuola, la città della cultura, la città verde, la città dello sport. Sette declinazioni dell’idea del futuro di Sesto che, tutti insieme, i partecipanti hanno provato a delineare in quasi venti ore di discussione, offrendo proposte e contributi che adesso saranno approfonditi e rielaborati per diventare punti programmatici.

“È stato strano confrontarsi sulla nostra città con le modalità imposte dall’emergenza sanitaria, ma non è stato meno entusiasmante né ricco di spunti e stimoli – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – La partecipazione è andata ben oltre le aspettative e vedere a tarda sera, magari dopo quasi tre ore di discussione, ancora molte decine di persone collegate che si confrontano è la prova dell’amore e dell’attenzione per Sesto che sta animando questo percorso. Ringrazio davvero tutti i partecipanti, le associazioni, i partiti e le formazioni politiche che hanno voluto fino ad oggi condividere questa parte di cammino insieme: Sinistra Italiana, Per Sesto, Rifondazione Comunista, Volt ed Ecolò. Adesso si apre un lavoro di sintesi dei contributi e delle proposte emerse che diventeranno l’ossatura del programma di mandato. Metteremo i materiali a disposizione online per una prima condivisione e informazione e poi ci ritroveremo ancora, presumibilmente online, per discuterli e affinarli. Sul sito www.lorenzofalchi.it e sul forum Sesto+5 sarà sempre possibile avanzare proposte e idee. Il nostro è e rimarrà un percorso aperto e auspico che strada facendo possano aggiungersi nuovi compagni e nuove forze che credono in una Sesto più giusta, più solidale, più bella”.