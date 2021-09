Falchini (SI) “No Tampon Tax: bene la scelta delle farmacie comunali”

SESTO FIORENTINO – “Il flusso non è un lusso e non è uno slogan: da oggi le Farmacie comunali aderiscono alla campagna no tampon tax per chiedere l’abolizione dell’ingiusta aliquota IVA al 22% su coppette mestruali e assorbenti. – è quanto afferma Irene Falchini, consigliera di Sinistra Italiana e candidata alle prossime elezioni amministrative del […]

SESTO FIORENTINO – “Il flusso non è un lusso e non è uno slogan: da oggi le Farmacie comunali aderiscono alla campagna no tampon tax per chiedere l’abolizione dell’ingiusta aliquota IVA al 22% su coppette mestruali e assorbenti. – è quanto afferma Irene Falchini, consigliera di Sinistra Italiana e candidata alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre – Nei mesi scorsi tutto il Consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno per chiedere l’adesione delle nostre farmacie alla mobilitazione che già sta vedendo impegnate tante realtà. Credo che la Politica serva a questo: a correggere le storture a partire dalle piccole cose del quotidiano”.

“Un ringraziamento – prosegue Falchini – va al nuovo direttore dell’Azienda Farmacie e Servizi per il bel segnale che ha voluto lanciare subito all’inizio dell’incarico. E un grazie anche alle colleghe consigliere Sara Martini, prima firmataria dell’odg in Consiglio, e Serena Sassolini che sul tema si sono sempre spese dimostrando che su certi temi non ci può che essere un fronte comune”.