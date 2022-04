Falchini (SI Sesto) “Il doppio ruolo di Toccafondi e due modi di intervenire sul Museo Ginori”

SESTO FIORENTINO – Alle dichiarazioni di Italia Viva sulla situazione del Museo e dell’area ex Ginori risponde Sinistra Italiana Sesto Fiorentino.

“I doppi ruoli del consigliere comunale e deputato Gabriele Toccafondi devono indurre in confusione persino il suo stesso partito. – si legge nella nota di SI Sesto Fiorentino a firma della capogruppo Irene Falchini – Mentre il consigliere comunale Toccafondi rivolge interrogazioni all’Amministrazione comunale sul Museo Ginori viene da chiedersi come mai il deputato Toccafondi non avanzi le stesse richieste al Ministro della Cultura del Governo che sostiene e da cui dipendono i finanziamenti per la partenza dei lavori. Invece di addossare strumentalmente responsabilità a Comune e Fondazione, Toccafondi e Italia Viva farebbero bene a sollecitare il Ministero affinché proceda rapidamente al completamento della progettazione, alla gara per individuare la ditta esecutrice e trovi le risorse per completare anche il secondo lotto di interventi, tutte competenze, queste, chiaramente in capo al ministero”.