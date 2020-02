“Famiglia e società”, incontro di Forza Italia al Carmagnini del 500

CALENZANO – “Famiglia e società: relazioni, conflitti, valori, prospettive” è il titolo di un ciclo di due incontri promossi da Forza Italia in collaborazione con la rivista Internazionale delle scienze dell’emergenza. Gli incontri si svolgeranno il 28 febbraio e il 12 marzo alle 17.30, al Carmagnini del ‘500 in via di Barberino 242. Il primo incontro, il 28 febbraio sarà sul tema “Rleazioni primarie e aggressività dominante nella famiglia contemporanea” con la partecipazione di Rossana Castronovo (pedagogista) e Luisa Renzo (avvocato); il secondo incontro il 12 marzo sarà sul tema della “Gestione dei conflitti”. Interverranno: Sarah Bregante (avvocato), Giovanna Biagiotti (medico chirurgo) e Giuseppe Tito (preside istituto comprensivo di Calanzano).