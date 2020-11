Famiglie in quarantena, ma nessuno ritira i rifiuti. La segnalazione a Sei di Calenzano se…

CALENZANO – Famiglie chiuse in casa perchè positive al Coronavirus che non riescono a disfarsi dei rifiuti domestici perchè il percorso dello smaltimento si è inceppato. E’ uno dei problemi sollevato al gruppo social su Facebook Sei di Calenzano se. Al gruppo social si è rivolta anche una famiglia a cui da una dozzina di […]

CALENZANO – Famiglie chiuse in casa perchè positive al Coronavirus che non riescono a disfarsi dei rifiuti domestici perchè il percorso dello smaltimento si è inceppato. E’ uno dei problemi sollevato al gruppo social su Facebook Sei di Calenzano se. Al gruppo social si è rivolta anche una famiglia a cui da una dozzina di giorni nessuno va a ritirare i rifiuti, una soluzione è stata trovata da parte degli amministratori di Sei di Calenzano se che si sono attivati per cercare di capire dove si era bloccato il percorso. “Sono tre i soggetti coinvolti per ritirare i rifiuti dalle case delle persone positive – spiega Lapo Simonetti amministratore di Sei di Calenzano se -la Asl segnala al Comune che a sua volta lo segnala ad Alia i cui operatori si occupano del ritiro dei rifiuti, ma il meccanismo si inceppa e se non arrivano le segnalazioni al Comune tutto diventa difficile”.

I ritardi, spiegano da Sei di Calenzano se, iniziano proprio con il primo soggetto che rallentando il percorso non fa partire tutta la catena. “E’ un ingranaggio – dice Simonetti – che quando si inceppa diventa un grosso problema complicato da far ripartire. Per questo è importante far partire tutta la filiera in modo da trovare una soluzione per chi si trova in quarantena”. E.A.