“Family Affairs” al Teatro Manzoni

CALENZANO _ Sabato 25 febbraio al Teatro Manzoni di Calenzano, va in scena il nuovo progetto della compagnia Fulvio e Flavia Cauteruccio, Family Affairs, un monologo originale che fonde classico e contemporaneo, mitologia e modernità. Flavia Pezzo è Ismene, in un monologo originale scritto a due mani che parte dal mito greco e arriva alle viscere della contemporaneità, una contemporaneità dove la paura è padrona delle anime, la guerra divora le vite, la civiltà decade, l’Occidente implode su sé stesso e l’individuo, su cui sembra incombere un ineluttabile destino, resta silente, privato lentamente della sua libertà, della sua volontà. Qual è il miglior territorio per sviscerare questi temi? La famiglia di Edipo e Giocasta, che somiglia ineluttabilmente alle nostre famiglie.

Per dirla con la protagonista Ismene “La mia famiglia sterminata. Non è rimasto niente. Solo La Sfinge di pietra sulla rupe fuori dalle porte di Tebe, indifferente, indisturbata…” In scena accanto all’eroina tragica, il regista Fulvio Cauteruccio: insieme danno vita ad una “opera rock” dove la musica delle chitarre e dei sintetizzatori si mescola alle parole più antiche e universali del mondo. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it Mail to: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it

Biglietti: Intero: 14 euro

Ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà: 12 euro