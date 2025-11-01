Family CAI al Parco dell’Oliveta con gli aquiloni

SESTO FIORENTINO – Arriva il Family CAI con un carico di aquiloni per trascorrere una giornata all’aria aperta. Domenica 2 novembre al Parco dell’Oliveta si potranno costruire piccoli e coloratissimi aquiloni. Oltre al laboratorio sugli aquiloni ci saranno giochi, animazioni, bolle di sapone giganti per bambini e famiglie. La giornata all’aria aperta, pensata per bambini […]

SESTO FIORENTINO – Arriva il Family CAI con un carico di aquiloni per trascorrere una giornata all’aria aperta. Domenica 2 novembre al Parco dell’Oliveta si potranno costruire piccoli e coloratissimi aquiloni. Oltre al laboratorio sugli aquiloni ci saranno giochi, animazioni, bolle di sapone giganti per bambini e famiglie. La giornata all’aria aperta, pensata per bambini dai 3 ai 10 anni, inizierà alle 10 con ritrovo presso la sede del CAI all’interno degli spazi di Casa Guidi in via Veronelli 1, dove ogni bambino costruirà il proprio aquilone con carta velina colorata, filo, stecche in bambù, busta trasparente per conservarlo. Alle 12.30 pausa con pranzo al sacco (a cura delle famiglie), poi trasferimento al Parco dell’Oliveta per far volare gli aquiloni e continuare con giochi e animazione. Dopo il volo, la festa continua con altre animazioni adatte ai bambini tutte le età, con giochi tradizionali e la presenza di due personaggi cult: Baby Lupo Ettore e Filippo il Procione. Il tutto accompagnato da musica e balli per bambini. Prenotazione obbligatoria sul sito del CAI: www.caisesto.it.