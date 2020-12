Family Hub, sportello gratuito di ascolto contro la povertà educativa

CALENZANO – Uno sportello di ascolto contro la povertà educativa per le famiglie con bambini fino a 6 anni di età apre a Calenzano. Si tratta di “Family Hub mondi per crescere”. Il progetto – informa Martina Morandini – è multiregionale sostenuto dall’impresa sociale con i bambini, avviato a marzo 2018 ed ha come obiettivo il […]

CALENZANO – Uno sportello di ascolto contro la povertà educativa per le famiglie con bambini fino a 6 anni di età apre a Calenzano. Si tratta di “Family Hub mondi per crescere”. Il progetto – informa Martina Morandini – è multiregionale sostenuto dall’impresa sociale con i bambini, avviato a marzo 2018 ed ha come obiettivo il contrasto alla povertà educativa per i nuclei familiari con bambini e bambini nella fascia d’età compresa tra gli zero e i 6 anni di età. Come cooperativa Convoi abbiamo realizzato uno sportello d’ascolto per le famiglie con bambini in fascia di eta’ 0-6 anni. E’ un servizio completamento gratuito e importante soprattutto in questo periodo difficile che stiamo affrontando”.

I servizi offerti gratuitamente sono: ascolto, accoglienza, formazione, orientamento, affiancamento, consulenze specialistiche, accesso a servizi educativi e attività ludiche e culturali. Per informazioni e appuntamenti contattare Martina Morandini (Case Manager) 3664773975, familyhub@convoi.coop. E.A.