Fap Acli Firenze, Claudio Barsacchi è il nuovo segretario provinciale

FIRENZE – Claudio Barsacchi è il nuovo segretario provinciale della Fap Acli di Firenze (Federazione Anziani e Pensionati). Ma non sono pochi nella segreteria i rappresentanti dei circoli della Piana. Succede a Sergio Parrini che ha concluso il suo secondo mandato con il congresso del 30 aprile scorso a Firenze sul tema “Nuovi orizzonti per la Fap Acli: da protagonisti sul territorio per ridurre le disuguaglianze”. Oltre a Barsacchi, la Segreteria è così composta: vice-segretario Daniele Rigginello, componenti eletti Gianni Taccetti, Sergio Parrini, Carla Ciardi e, come rappresentante Acli, il presidente Francesco Potestio. Invitati permanenti alla segreteria Gabriele Parenti, Sandro Innocenti e Leonardo Cappellini (nella foto in basso).

Claudio Barsacchi, dopo un’esperienza sindacale e come direttore del Patronato Inas, è stato successivamente direttore provinciale del Patronato Acli di Firenze e poi, fino al momento della pensione, direttore regionale in Sicilia. “Il prossimo mandato – si legge in una nota – ci dovrà vedere impegnati a estendere le attività di tutela sociale dei nostri soci. Non solo per quanto riguarda i diritti pensionistici, le rivalutazioni, le reversibilità ma anche gli altri connessi strumenti di tutela del disagio sociale come l’assegno di accompagnamento, gli sconti sulle bollette per le persone a basso reddito, i vari bonus previsti dalla legislazione corrente”. Il comitato provinciale eletto dal congresso è invece così composto: Claudio Barsacchi, Sergio Parrini, Carla Ciardi, Daniele Rigginello, Sandro Innocenti, Gabriele Parenti, Carmela La Macchia, Jole Mosconi e Gianni Taccetti.