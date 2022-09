“Fare strada”, ritorna il progetto rivolto ai giovani

CALENZANO – Torna, dal mese di settembre, il progetto di animazione sociale “Fare strada” rivolto ai giovani sul territorio del Comune di Calenzano, che affianca e integra il progetto di prevenzione “Flash Unità di strada” per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope e della diffusione delle infezioni sessualmente trasmissibili del Ser.D Zona Fiorentina Nord-Ovest.

Il progetto “Fare Strada”, finanziato dal Comune di Calenzano, prevederà un lavoro di animazione mirato a coinvolgere direttamente i giovani nella vita sociale e culturale del territorio calenzanese. Il lavoro si baserà sulla ricerca e l’ascolto dei bisogni, degli interessi e delle proposte provenienti dai giovani e sulla possibilità di trasformarle in attività ludiche. Indagare quali sono gli interessi principali dei ragazzi di Calenzano, renderli protagonisti del loro tempo libero sono azioni utili a sviluppare competenze e conoscenze su tematiche che li appassionano, aprendo spazi di scambio e confronto anche con il resto della comunità. Musica, escursioni, giocoleria e altre attività artistiche saranno alcune delle attività proposte ai giovani nei prossimi mesi, in modo gratuito e liberamente accessibile.

Una prima proposta, in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino, a partire dal mese di settembre, sarà quella legata alla conoscenza del territorio naturale con la collaborazione dell’Unione speleologica di Calenzano, con cui sarà possibile esplorare grotte e sentieri in modo divertente e sicuro. Per fare questo il 18 e 25 settembre sono in programma i primi due incontri di “Un mondo sottosopra”, che prevedono rispettivamente la progressione su corda in palestra di roccia a Figline di Prato e una discesa nella grotta di Fontebuia. Entrambe le giornate sono gratuite e riservate a giovani maggiorenni. Per info sui due appuntamenti e prenotazioni: 3355451311 e flash@coopcat.it