FareCittà, raccolta firme “per dire no ai parcheggi a pagamento nel centro di Campi”

CAMPI BISENZIO – Una raccolta firme per dire no ai parcheggi a pagamento. I parcheggi sono quelli adiacenti al centro di Campi, che di recente hanno visto una delibera di giunta approvare lo schema delle tariffe per la sosta. Una decisione a cui l’associazione FareCittà, per voce del consigliere comunale Daniele Matteini, dice no e contro la quale ha dato il via in questi giorni a una raccolta firme. Chiunque volesse aderire, come ci ha spiegato lo stesso Matteini, “oltre ai moduli che abbiamo già iniziato a distribuire a Campi, può telefonare al numero 3472778500 o scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected]à.it”.

