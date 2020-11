FareCittà, seicento firme per dire no ai parcheggi a pagamento nel centro di Campi

CAMPI BISENZIO – Seicento firme. Sono quelle raccolte dal gruppo consiliare FareCittà per dire no ai parcheggi a pagamento nel centro di Campi. E che nei giorni scorsi il consigliere Daniele Matteini ha protocollato indirizzando la petizione al sindaco Emiliano Fossi e al presidente del consiglio comunale Eleonora Ciambellotti. Firme che chiedono la revoca del provvedimento: “La tematica – si legge nel documento – è molto sentita dai cittadini come dimostra l’ampio numero di adesioni raccolte in pochissime settimane. Si tratta di un cambio radicale nella gestione dei parcheggi pubblici nella nostra città, che mai fino a ora avevano visto in nessuna area del territorio una modalità a pagamento per la sosta. L’introduzione di una modifica di questo genere ha ovviamente alimentato una discussione fra i residenti, ma anche fra i lavoratori che a Campi si trovano ad operare”. “Oltre all’elemento della novità senza alcun percorso partecipativo – continua il documento – e senza alcuna condivisione con la cittadinanza che crea una situazione di ovvio disagio, c’è una oggettiva difficoltà e danno nei confronti delle attività che hanno sede in questa area e anche degli utenti che si trovano a dover pagare anche solo per fare una piccola spesa o per raggiungere gli uffici pubblici”. da qui, la richiesta di FareCittà per un incontro con lo stesso sindaco e con gli assessori al traffico e al commercio “per confrontarci – conclude il documento – e adoperarsi per trovare soluzioni meno impattanti e più adeguate”.