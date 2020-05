CAMPI BISENZIO – FareCittà: “Stop ai finanziamenti pubblici per il nuovo aeroporto”. La presa di posizione della forza politica campigiana parte dal presupposto che “ieri – si legge in una nota – il ministro alle infrastrutture De Micheli ha annunciato 20 miliardi di euro per sbloccare alcune opere infrastrutturali del nostro paese, in giornata sul sito del Ministero è apparsa una cartina dove venivano mostrati gli interventi con relativi finanziamenti tra cui al punto 12 anche l’aeroporto di Firenze con 281 milioni di euro di soldi pubblici”. “Ci auguriamo non venga confermato quanto emerso, adesso basta” commenta il consigliere comunale Andrea Tagliaferri. “Stiamo parlando di un’opera, quella del nuovo aeroporto di Firenze, ormai bocciato in tutte le sedi giurisdizionali e al confronto con i cittadini. Da più parti cogliamo l’esigenza, dopo questa emergenza sanitaria, di rivedere il modello di sviluppo delle nostre città, in particolare in riferimento alla mobilità. Ecco, pensiamo che 281 milioni di euro siano un buon acconto per la realizzazione delle linee tranviarie metropolitane e per la progettazione del Parco della Piana. Queste sono le opere che cambiano la vita dei cittadini e che sono orientate ad un nuovo modello futuro di sviluppo. Se i privati vogliono realizzare il nuovo aeroporto di Firenze, lo facciano, in primo luogo rispettando le leggi italiane e non derogando ad esse e in secondo luogo con soldi privati e non con finanziamenti pubblici”.