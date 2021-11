FareCittà, ultimo giorno di festa al circolo Rinascita. Nel segno della musica

CAMPI BISENZIO – Si avvia alla conclusione l’edizione 2021 della festa di FareCittà organizzata negli spazi del circolo Rinascita a Campi Bisenzio. Una serie di appuntamenti che hanno spaziato in più ambiti, con una serie di dibattiti che hanno coinvolto forze politiche e realtà associative del territorio da cui trarre una serie di spunti per […]

CAMPI BISENZIO – Si avvia alla conclusione l’edizione 2021 della festa di FareCittà organizzata negli spazi del circolo Rinascita a Campi Bisenzio. Una serie di appuntamenti che hanno spaziato in più ambiti, con una serie di dibattiti che hanno coinvolto forze politiche e realtà associative del territorio da cui trarre una serie di spunti per provare, perché no, a dare una mano per costruire il futuro del nostro Comune. A uno di questi ha partecipato anche Piananotizie, a fare gli onori di casa il presidente di FareCittà, Daniele Matteini, a confrontarsi su temi e problematiche legate al mondo dello sport e delle associazioni il presidente della Pallavolo Bacci, Alberto Falcini, la presidente dell’Associazione comunale anziani, Sandra Ballerini, il vice-presidente del Santo Stefano Basket, Roberto Malcuori, e la presidente dell’Auser campigiana, Ruchia Alì Osman.

Tante davvero le riflessioni “a voce alta” fatte dai presenti: dalla necessità di una “casa” comune per le associazioni a quella di creare una rete più fitta di rapporti fra le varie realtà associative. In un territorio, come quello di Campi, che fra l’altro ha numeri importanti quando si parla di volontariato. Con un sogno, un desiderio espresso in modo particolare dai rappresentanti delle due società sportive presenti al dibattito, che è quello di un Palazzetto dello sport.

Oggi, invece, domenica 21 novembre, in occasione dell’ultimo giorno della festa di FareCittà, alle 17.30 è in programma il concerto dei giovani allievi della Scuola di musica di Campi Bisenzio, che eseguiranno brani che vanno dal repertorio classico a quello rock delle chitarre elettriche. Questo è l’elenco dei partecipanti: come pianisti Stefano Benedetti, Dante Casaglia, Vittoria Coghe, Viola Colzi, Wanda De Lisi, Aurora Dervishaj, Francesca Michelini, Tommaso Roberti, Sara Vannacci e Wisely Zhang. I chitarristi sono invece Diego Di Prinzio, Filippo Lavè, Anita Parigi, Ernesto Parigi e Cristina Rindi. Dopo il concerto ci sarà un aperipizza offerta dall’associazione FareCittà.