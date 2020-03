Farmaci a domicilio: il servizio a Campi si potenzia ancora

CAMPI BISENZIO – Si potenzia ancora di più il servizio di consegna di farmaci a domicilio a Campi Bisenzio. Come spiegato infatti dall’assessore Luigi Ricci, “molte farmacie private del nostro Comune si sono attivate per dare una risposta a un bisogno essenziale dei cittadini in questa fase emergenziale. Il servizio di consegna farmaci è gratuito per il cittadino, l’obiettivo è che i cittadini chiamino la farmacia più vicina a casa loro al fine di ridurre il più possibile gli spostamenti di tutti. Rimane salva, ovviamente, la scelta di ogni cittadino di rivolgersi alla propria farmacia di fiducia. Chi svolge il servizio deve adottare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti”. Per la gestione dei farmaci e le modalità di ricevimento delle richieste/ricette è obbligatorio attenersi alle disposizioni di legge vigenti. Questo il link al sito del Comune con l’elenco delle farmacie: https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12682