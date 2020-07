Farmacia di Carraia. Sinistra per Calenzano “bene la scelta del Comune, utile anche per il futuro”

CALENZANO – Apprezzamento per la scelta del Comune di “assumere in fase transitoria la gestione diretta della Farmacia di Carraia attraverso la società partecipata Farmapiana”. Lo afferma in una nota Sinistra per Calenzano-Per la mia città riferendosi alla notizia della chiusura della farmacia di Carraia dopo che il responsabile il farmacista Antonio Ciccone aveva accettato […]

CALENZANO – Apprezzamento per la scelta del Comune di “assumere in fase transitoria la gestione diretta della Farmacia di Carraia attraverso la società partecipata Farmapiana”. Lo afferma in una nota Sinistra per Calenzano-Per la mia città riferendosi alla notizia della chiusura della farmacia di Carraia dopo che il responsabile il farmacista Antonio Ciccone aveva accettato un nuovo incarico in un’altra sede. “La notizia dell’improvvisa chiusura della farmacia ha dunque comprensibilmente rattristato e sorpreso gli abitanti della frazione e tutti gli utenti della zona Nord di Calenzano – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – Per questo, esprimiamo il nostro apprezzamento per la scelta dell’Amministrazione di assumere in fase transitoria la gestione diretta della Farmacia di Carraia attraverso la società partecipata Farmapiana. Questa scelta consentirà la continuità del servizio, che riprenderà già dal 20 luglio, riducendo così al minimo i disagi”.

“Il bando pubblico per l’affidamento della gestione della Farmacia di Carraia, aperta nel marzo 2015, era stato indetto nel 2012: – conclude la nota di Sinistra per Calenzano – la procedura per individuare un nuovo gestore sarà lunga, e considerate anche le scarse possibilità di profitto determinate dalla posizione periferica dell’esercizio, potrebbe essere non facile trovare in tempi brevi un nuovo gestore privato che accetti l’incarico. Per questo, nel caso in cui si riscontrasse un’effettiva difficoltà nell’assegnazione della Farmacia ad un gestore privato interessato, invitiamo l’Amministrazione a considerare anche lo scenario della stabilizzazione della gestione diretta esercitata attraverso Farmapiana, continuando così a garantire un importante servizio per la zona Nord del territorio comunale”.