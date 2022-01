Farmacia Giglioli, i tamponi si fanno in via Don Gnocchi. Sette giorni su sette, a prezzo calmierato

CAMPI BISENZIO – Anche le farmacie private confermano il loro impegno in prima linea nella lotta al Covid. Un impegno portato avanti costantemente fin dall’inizio della pandemia come è nel caso della Farmacia Giglioli, con sede in via Buozzi 46 a Campi Bisenzio. Da oggi, infatti, mercoledì 12 gennaio, è attivo un nuovo servizio nel […]

CAMPI BISENZIO – Anche le farmacie private confermano il loro impegno in prima linea nella lotta al Covid. Un impegno portato avanti costantemente fin dall’inizio della pandemia come è nel caso della Farmacia Giglioli, con sede in via Buozzi 46 a Campi Bisenzio. Da oggi, infatti, mercoledì 12 gennaio, è attivo un nuovo servizio nel parcheggio di via don Gnocchi. Si tratta dei tamponi fatti a cura della stessa dalla Farmacia Giglioli, un’opportunità che offre a prezzo calmierato (15 euro da 18 anni in su e 8 euro per i minorenni) sette giorni su sette. “Approfittiamo dell’occasione – dicono dalla Farmacia Giglioli – per ringraziare il sindaco Fossi e l’assessore Ricci per l’importante aiuto che ci hanno dato”. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.farmacia-giglioli.it dove ognuno può prenotare il proprio tampone.