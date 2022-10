Farmacie Comunali Farmapiana e Misericordia di Campi: l’unione delle forze fa nascere un nuovo presidio sanitario nel segno della prevenzione

CAMPI BISENZIO – Sinergia e prevenzione: sono queste le parole chiave del Presidio sanitario permanente inaugurato questa mattina in via Sanzio a Campi Bisenzio. Sinergia perché si tratta di una struttura che nasce dalla collaborazione fra Misericordia di Campi Bisenzio e Farmacie Comunali Farmapiana. Prevenzione proprio perché è una delle “mission” alla base del lavoro di entrambe le realtà, rappresentate dal Provveditore Cristiano Biancalani e dal Presidente Vanessa De Feo, che hanno tagliato il nastro insieme a Simone Bezzini e Monia Monni, rispettivamente assessore regionale alla sanità e assessore regionale alla Protezione civile. Presenti anche il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini, il vice-sindaco di Signa Marinella Fossi e il Commissario prefettizio del Comune di Campi Bisenzio, Grazia La Fauci, tutti Comuni soci, insieme a Lastra a Signa e Borgo San Lorenzo delle Farmacie Comunali Farmapiana.

“Un esempio tangibile – si legge in una nota – della sinergia fra pubblico puro e privato sociale. E’ quello che si realizza grazie alla collaborazione tra Farmacie Comunali Farmapiana e Misericordia di Campi Bisenzio e che oggi, 6 ottobre, si è concretizzato con l’inaugurazione di un Poliambulatorio presso gli studi medici di via Sanzio 24 e con l’avvio dell’attività fissata per lunedi 10 ottobre. Stiamo parlando del Presidio permanente di prevenzione, al cui interno opereranno diversi specialisti (pneumologo, dermatologo, andrologo, endocrinologo, reumatologo e Dietista) e che fungerà anche da punto di prenotazione Cup, andando così a offrire un’ampia gamma di servizi alla cittadinanza. Per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni del servizio di prevenzione, potrà essere effettuato attraverso vari canali: telefonando al numero 055/89411, tramite il sito Internet www.ambulatorimisericordia.com oppure recandosi di persona presso il presidio o gli Ambulatori della Misericordia di Campi in via Montalvo 8.

“Questo – ha detto il Presidente De Feo – un progetto che unisce pubblico “puro” e privato sociale, modello che ha già funzionato molto bene nel periodo della pandemia con l’apertura dell’Hub vaccinale all’esterno del Centro commerciale I Gigli, con circa 100.000 dosi di vaccini inoculate. Un’ulteriore dimostrazione del fatto che la sinergia di queste due realtà, che sono vicine per intenti e finalità, si dimostra un valido strumento per arrivare ai cittadini fornendo loro risposte concrete ai problemi. Un progetto, ci tengo a sottolinearlo, che ha mosso i primi passi con la precedente presidenza di Farmapiana ed è stato condiviso all’interno di tutto il Cda. Quello che inauguriamo è un centro innovativo, che non soltanto offre prevenzione ma lo fa a prezzi calmierati. Aspetto particolarmente significativo di tale progetto è che una parte degli introiti sarà reinvestita per organizzare iniziative di prevenzione gratuite itineranti nei territori ove sono operative le nostre farmacie, che altro non sono che i territori dei Comuni Soci. Da qui lo “spunto” per crescere ulteriormente in futuro sempre nel settore della prevenzione, con l’auspicio quindi di riuscire a coinvolgere in questo tutti gli attori possibili, penso alla Regione Toscana, all’Università, alla Asl, alla Società della Salute, interlocutori e partners fondamentali in questo tipo di percorsi. Vorrei concludere ringraziando il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio Cristiano Biancalani e tutti i suoi collaboratori per la sensibilità ai temi che ci accomunano e per la fattiva e costante collaborazione. Infine un grazie a tutta la struttura di Farmapiana, senza la quale tutto ciò non sarebbe possibile”.

“Dall’esperienza, ampiamente riuscita, avuta in precedenza in collaborazione con Farmapiana nella gestione dell’Hub vaccinale nel periodo della pandemia, – ha detto il Provveditore Biancalani – in un ambito del tutto nuovo e che ci ha consentito di fornire un supporto fondamentale alla popolazione, nasce oggi un’ulteriore collaborazione per un obiettivo come è quello della prevenzione. Lo facciamo con quello spirito di solidarietà, sussidiarietà e competenza che da sempre contraddistingue il modus operandi della Misericordia, con un partner che ha nel proprio Dna obiettivi comuni. Nel ringraziare il presidente uscente e tutto il Cda per la riuscita esperienza al Centro commerciale I Gigli con l’Hub vaccinale, oggi andiamo a consolidare i rapporti con Farmapiana grazie alla volontà del nuovo presidente Vanessa De Feo, che con umanità e competenza ha iniziato e continuerà nel far crescere questa bella realtà. E insieme a lei ringrazio tutto lo staff direttivo e medico delle nostre strutture ambulatoriali che garantiranno efficienza e competenza”.

“La crescita e la diffusione della sanità di prossimità – ha detto l’assessore Bezzini – sono un obiettivo strategico per la promozione della salute, l’attività di prevenzione e di cura. La Regione Toscana sta dedicando a questo obiettivo un grande impegno anche attraverso un imponente piano di investimenti legato al Pnrr. Una sanità pubblica, di qualità e radicata sul territorio. Ho quindi accolto volentieri l’invito a essere presente all’inaugurazione del Poliambulatorio promosso da Farmapiana e Misericordia di Campi perché rappresenta un ulteriore tassello di questa strategia che passa dalla collaborazione tra pubblico e terzo settore e che grazie alla sua capillarità e prossimità può aumentare l’efficacia dell’azione di prevenzione e favorire un accesso diffuso ai servizi sanitari”.

“In questi anni di pandemia – ha aggiunto l’assessore Monni – abbiamo misurato sul campo l’importanza della collaborazione tra sistema pubblico, sistema regionale di Protezione civile e terzo settore. Insieme abbiamo lottato contro il Covid, grazie all’impegno delle tante associazioni di volontariato e delle farmacie, gestendo gli Hub di vaccinazione, i punti tampone, la distribuzione delle mascherine e tantissime altre attività di supporto alla popolazione. Questo rappresenta la ricchezza sociale della nostra regione e sono molto contenta che questa esperienza a Campi Bisenzio, grazie alla lungimiranza del gruppo dirigente di Farmapiana e della Misericordia di Campi, abbia permesso la nascita di un nuovo presidio sociosanitario che permetterà di fornire nuovi servizi nel campo della prevenzione”. “Per tutto questo – ha concluso – voglio ringraziare l’amministrazione comunale uscente, l’ex Presidente di Farmapiana Francesco Lotti, per il grande lavoro svolto in questi anni, e il Provveditore della Misericordia Cristiano Biancalani. Voglio fare anche un grande in bocca al lupo alla nuova Presidente Vanessa De Feo per il lavoro che l’aspetterà”.